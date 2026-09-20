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Manisa Şehzadeler'de böbreğini ağabeyine bağışlayan usta, çınar dalından piton yaptı

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Manisa Şehzadeler'de böbreğini ağabeyine bağışlayan usta, çınar dalından piton yaptı
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Manisa Şehzadeler'de yaşayan emekli mobilya ustası Hasan Yerebakan, 2023'te böbreğini ağabeyi Mehmet Yerebakan'a bağışladı. Ağır işlerden uzaklaşan Yerebakan, geçen yıl açtığı atölyede çınar dallarından objeler yapıyor ve piton yılanı için 70 kilometre yol gitti.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan emekli mobilya ustası Hasan Yerebakan (56), 2023 yılında böbreğini ağabeyi Mehmet Yerebakan'a (65) bağışladı. Organ naklinin ardından ağır işlerden uzaklaşan Yerebakan yine de çocuk yaşlarda başlayan ahşap tutkusundan vazgeçmedi. Bu kez doğadan topladığı çınar ağaçlarının dallarını uzun uğraşlarla şekillendirerek çeşitli objelere dönüştüren Yerebakan, "Ürettikçe hem tedavi oluyorum hem insanlara güzel bir şeyler sunmanın ayrı hazzını yaşıyorum" dedi.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan emekli mobilya ustası Hasan Yerebakan, ortaokulu bitirdikten sonra bir mobilya ustasının yanında çırak olarak çalışmaya başladı. İlkokul öğretmeninin ahşaba olan ilgisini fark etmesinin ardından bu alana yönelen Yerebakan, yıllarca mobilya sektöründe çalıştı. Villalara ahşap pergoleler yapan, evleri ahşapla kaplayan evli ve 1 çocuk babası Yerebakan, uzun yıllar mesleğini sürdürdü. Hasan Yerebakan'ın emekliliğine kısa bir süre kala ağabeyi Mehmet Yerebakan'ın böbrek nakline ihtiyacı olduğunu öğrendi. Hasan Yerebakan, 2023 yılında böbreğinin birini ağabeyine bağışladı. Yerebakan, başarılı geçen operasyonun ardından çalışma hayatında değişikliğe gitti. Ağır efor gerektiren işlerden uzaklaşan Yerebakan, yıllardır tutkuyla bağlı olduğu ahşaptan yine de kopmadı. Geçen yıl Şehzadeler ilçesindeki tarihi Kurşunluhan'da kendisine bir atölye açan Yerebakan, doğada bulduğu ağaç parçalarını çeşitli dekoratif objelere dönüştürmeye başladı.

'AHŞAPLA AŞİNALIĞIM, AŞKIM HİÇ BİTMEDİ'

Emekliliğine yakın bir dönemde organ nakli operasyonu geçirdiğini anlatan Yerebakan, "Gayet başarılı bir ameliyattı. Ondan sonra o mesleği yavaş yavaş bırakma kararı aldım. Ahşapla aşinalığım, aşkım hiç bitmedi. Bu sefer doğada bulduğum, bana hitap edebilecek ağaçları keşfederek ahşap tabaklar, piton yılanları ve el boyaması çalışmalar yaparak üretmeye başladım" diye konuştu. Organ bağışının ardından yaşamına daha fazla dikkat ettiğini ve ağır işlerden uzak durduğunu ifade eden Yerebakan, "Ürettikçe hem tedavi oluyorum hem insanlara güzel bir şeyler sunmanın ayrı hazzını yaşıyorum" dedi.

AĞAÇ DALLARINDAN PİTON YILANI

Doğada bulduğu ve mobilya sektöründe değerlendirilmeyen çınar ağaçlarını kullanmayı tercih ettiğini belirten Yerebakan, "Çınar, mobilya sektöründe kullanılmayan bir ağaçtır. Ben bunları ancak dere boylarında bulabiliyorum. Piton yılanı yapmak için uygun dalı çok aradım. Bulabilmek için toplam 70 kilometre yol gittim. Dere boyunca aradım ve buldum. Böylece eser ortaya çıktı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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