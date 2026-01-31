Sarıgöl'de sağanak ve dolu etkili oldu
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkileyerek bazı cadde ve sokakların beyaza bürünmesine neden oldu. Yollarda su birikintileri oluştu.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede dün akşam saatlerinden itibaren görülen sağanağın ardından sabah saatlerinde dolu etkili oldu.
Dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklar beyaza büründü, yollarda su birikintileri oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel