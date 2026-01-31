Haberler

Sarıgöl'de sağanak ve dolu etkili oldu

Sarıgöl'de sağanak ve dolu etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkileyerek bazı cadde ve sokakların beyaza bürünmesine neden oldu. Yollarda su birikintileri oluştu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren görülen sağanağın ardından sabah saatlerinde dolu etkili oldu.

Dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklar beyaza büründü, yollarda su birikintileri oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda patlama

ABD ile savaşın eşiğindeki İran'da patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor

Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor

Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor
İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor

İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı