Manisa Salihli'de devrilip yanan pirina yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa Salihli'de devrilip yanan pirina yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Salihli ilçesinde pirina yüklü tanker kontrolden çıkarak bariyerleri aştı, karşı şeride geçtikten sonra devrilip alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde devrildikten sonra yanan pirina yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kemal Kırkpınar (37) yönetimindeki 45 AUG 291 plakalı tanker, henüz belirlenemeyen nedenle Tekelioğlu Mahallesi'nde kontrolden çıktı.
Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen pirina yüklü tanker, sürüklendikten sonra devrilerek alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Kırkpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.