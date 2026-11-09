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Manisa Salihli'de bariyerlere çarpan TIR alev aldı, sürücü hayatını kaybetti

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Manisa Salihli'de bariyerlere çarpan TIR alev aldı, sürücü hayatını kaybetti
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Manisa'nın Salihli ilçesinde zeytin posası yüklü TIR, bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek alev aldı. Araçta mahsur kalan sürücü hayatını kaybederken, sabah TIR'ın kaldırılmasıyla trafik normale döndü ve soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bariyerlere çarptıktan sonra alev alan TIR'ın içerisinde mahsur kalan sürücü Kemal Karapınar (37) hayatını kaybetti.

Kaza, 7 Ekim'de saat 03.00 sıralarında Tekelioğlu Mahallesi Salihli çevre yolunda meydana geldi. Kemal Karapınar idaresindeki zeytin prinası (zeytin posası) yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Kaza sonrası TIR alev alırken, çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince TIR'ın içerisinde yapılan kontrollerde, sürücü Karapınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası Karapınar'ın cenazesi, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, sabah saatlerinde TIR'ın bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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