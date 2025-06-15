Manisa'nın Soma İlçesinde Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi
Manisa'nın Soma ilçesinde, Bayat Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı kırsal Bayat Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel