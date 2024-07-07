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Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

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Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde, makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi yakınlarında dün başlayan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Ekiplerin yangının etkili olduğu arazideki söndürme ve soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Hamidiye Mahallesi sınırlarında dün öğleden sonra çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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