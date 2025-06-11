Manisa'nın Kula ilçesinde buğday tarlasında yangın
Kula'da buğday hasadı yapılan tarlada çıkan yangın, itfaiye ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 20 dönümlük buğday tarlası ve çok sayıda saman balyası zarar gördü.
Manisa'nın Kula ilçesinde buğday hasadı yapılan tarlada yangın çıktı, alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Körez Mahallesi, Közkaya mevkisinde, biçerdöverin hasat ettiği buğdayın ardından samanları balya yapan makineden çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede çevredeki buğday tarlasına yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına, 1 arazöz, 4 itfaiye aracı, 2 kepçe, 2 tankerli traktörle müdahale edildi.
Kula Belediyesi'ne ait iş makineleri ve vatandaşların traktörleriyle verdikleri destekle yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 20 dönüm buğday tarlası ve çok sayıda saman balyası zarar gördü.