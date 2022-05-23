Manisa'nın Karacaali Köyünde Yaşayan Yıldırım Kaya: 2022 Yılında Jeneratörle, Mazotla Su Sağlamaya Çalışıyoruz. - Haberler

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'nın yıllardır su sorunu yaşanan Karacaali köyünü ziyaret etti. Köyde yaşayan Yıldırım Kaya, "2022 yılında jeneratörle, mazotla su sağlamaya çalışıyoruz. Beş senedir aynı eziyeti çekiyoruz. 2 bin kişinin yaşadığı bir yerde 5-6 gündür su yok. Çamaşır, bulaşık yıkayamıyoruz, banyo yapamıyoruz. Yakında yıkanmak için dereden su getirmeye başlayacağız" dedi. Başevirgen ise "Sarıgöl'ün en büyük köyü olan Karacaali köyünde beş gündür su yok. Yıl olmuş 2022, resmen suya erişim hakkından yoksunlar" diye konuştu.

Bekir Başevirgen, Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali köyünü ziyaret ederek yaşadıkları su sorununa ilişkin köylülerden bilgi aldı. Yıldırım Kaya, köydeki su sorununu Başevirgen'e şöyle anlattı:

"2022 yılında jeneratörle, mazotla su sağlamaya çalışıyoruz. Beş senedir aynı eziyeti çekiyoruz. 2 bin kişinin yaşadığı bir yerde 5-6 gündür su yok. Çamaşır, bulaşık yıkayamıyoruz, banyo yapamıyoruz. Yakında yıkanmak için dereden su getirmeye başlayacağız. Taşıma suyla değirmen döndürüyorlar. Su pompasının çalışması için mazot gerek. Mazot olmadığında kesinlikle su alamıyoruz. Her gün buraya bir araç mazot getiriyor. Kış günlerinde mazot getirmediler, kendi imkanlarımızla biz mazot getirdik ki suyumuz kesilmesin.

"BİR AN ÖNCE KÖYÜMÜZÜN SUYA KAVUŞMASINI İSTİYORUZ"

Su zaten temiz değil, kesinlikle içilemiyor. Buraya elektrik dahi çekmediler. Güneş paneli yaptılar, onu da panel yapmaya uygun düz alanlar varken derenin içine yaptılar. Sürekli su sorunu yaşıyorduk ama bu kadar değildi. Bir an önce bize vaat edilen gölet projesinin yapılmasını, köyümüzün suya kavuşmasını istiyoruz. Verilen sözlerin tutulacağına dair bir umudumuz da yok."

BAŞEVİRGEN: YIL OLMUŞ 2022, SUYA ERİŞİM HAKKINDAN YOKSUNLAR

Bekir Başevirgen ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sarıgöl'ün en büyük köyü olan Karacaali köyünde beş gündür su yok. Yıl olmuş 2022, resmen suya erişim hakkından yoksunlar. Köydeki jeneratörde mazot bittiğinde suyun da kesildiğini söyleyen köylüler, yetkili mercilerin hepsine sorunu ilettiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını söylüyorlar."

"2 YIL SONRA GELİNEN NOKTADA BİR ARPA BOYU YOL ALINAMADI"

Köyde yapılması beklenen gölet projesine ilişkin 2020 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'na soru önergesi verdiğini söyleyen Başevirgen, şöyle devam etti:

"Bakanlık, verdiği yanıtta, Manisa-Sarıgöl-Alemşahlı Göleti ve Sulaması Planlama Raporu çalışmalarında göletin hidroloji raporu ve tarımsal ekonomi raporunun tamamlandığını, aks yeri ve göl alanı haritaları, sondajları ve malzeme etütlerinin tamamlandığını, jeo-teknik planlama raporunun onaylandığını söylemişti. Bölüm raporlarının hazırlanmasının ardından planlama raporunun da yıl içerisinde tamamlanacağı, planlama çalışmalarının ardından proje çalışmaları yapılarak söz konusu göletin yatırım programına alınmasının gündeme geleceği ifade edilmişti. Ayrıca DSİ tarafından söz konusu bölgede yeraltı ve yer üstü su potansiyeli açısından detaylı çalışmaların yapıldığı ve bu çalışmaların da devam ettiği bildirilmişti. Ancak iki yıl sonra gelinen noktada bir arpa boyu yol alınamadığı ortada. Bölge halkının mağduriyetleri devam ederken Bakanlık sadece kağıt üstünde proje yapıyor. Taş üstüne taş konmuş değil. Karacaali köylülerinin seslerinin duyulmasını ve en temel insan haklarından olan suya erişim hakkına en kısa sürede kavuşturulmalarını talep ediyoruz."