Manisa Kula'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde, yerleşim alanına yakın makilikte çıkan yangın söndürüldü.

Gölbaşı Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kula Belediyesi iş makineleri ve tankerlerle, mahalle sakinleri de traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.