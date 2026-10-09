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Manisa Kula'da evde çıkan yangın söndürüldü, fenalaşan Balcı hastaneye kaldırıldı

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Manisa Kula'da evde çıkan yangın söndürüldü, fenalaşan Balcı hastaneye kaldırıldı
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Manisa'nın Kula ilçesinde Metin Balcı'nın Seyitali Mahallesi'ndeki evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fenalaşan Balcı ambulansla hastaneye kaldırılırken, Kula Kaymakamı ve Belediye Başkanı olay yerinde inceleme yaptı.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Metin Balcı'nın Seyitali Mahallesi'ndeki evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Yangın nedeniyle fenalaşan Balcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA
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