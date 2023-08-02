Manisa Kula'da çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Kula ilçesinde, Dört Eylül Mahallesi 2. Etap TOKİ konutları mevkisinde çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Manisa'nın Kula ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Dört Eylül Mahallesi 2. Etap TOKİ konutları mevkisinde makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınan yangın söndürüldü.