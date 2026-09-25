Manisa Kula'da 150 ilkokul öğrencisi Kula-Salihli UNESCO Jeoparkı'nı gezdi

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Manisa'nın Kula ilçesinde Tapduk Emre İlkokulunuda eğitim gören 150 öğrenci, Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nı gezdi.

Okulun 4. sınıf öğrencileri fen bilgisi dersindeki yer kabuğunun yapısı konusunu işlemek ve uygulamalı olarak eğitim almak amacıyla jeoparka geldi.

Öğrenciler, öğretmenlerinin öncülüğünde volkanik kayaçları ve Kula Divlit Volkanı çevresinde incelemelerde bulundu.

Öğrencilere jeoparkı gezdireren Jeopark Belediyeler Birliği personelleri Ali Karataş ve Sezin Sönmez bilgilendirme yaptı.

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Turizm Sorumlusu Ali Karataş, jeoparkın her yaş grubundan vatandaşa açık olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA