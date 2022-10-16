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Düğüne giderken su kanalına uçtular: 1 ölü, 3'ü çocuk 5 yaralı

Güncel Haberler

Manisa'da düğün yolunda kontrolden çıkan otomobil, sulama kanalına uçtu. Kazada otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 5 kişi de yaralandı.

Manisa'da Turgutlu'dan, Ahmetli'nin Kestelli Mahallesindeki yakınlarının düğününe gitmekte olan Mesut Kocabıyık (43) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzeni bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Düğüne giderken su kanalına uçtular: 1 ölü, 3'ü çocuk 5 yaralı

SIKIŞTIKLARI YERDEN KURTARILDILAR

İtfaiye ekipleri, sürücü Mesut Kocabıyık ile otomobildeki Celal Emir Kocabıyık (8), Elif Kocabıyık (38), Eymen Kocabıyık (3), Fadime Kutlu (41) ve Ceren Kutlu'yu (11) sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Düğüne giderken su kanalına uçtular: 1 ölü, 3'ü çocuk 5 yaralı

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mesut Kocabıyık'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, araçtaki bulunan 5 yaralı ise Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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