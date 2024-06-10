Manisa Demirci'de Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Söndürüldü
Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çamlıca Mahallesi, Kuzyaka mevkisindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ile Demirci Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Manisa'nın Demirci ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Çamlıca Mahallesi, Kuzyaka mevkisindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ile Demirci Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.