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Manisa Demirci'de ormana sıçrayan yangın karadan 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü

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Manisa Demirci'de ormana sıçrayan yangın karadan 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü
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Manisa'nın Demirci ilçesinde yol kenarında başlayan yangın kısa sürede ormana sıçradı. Demirci Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekiplerinin karadan 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde yol kenarında başlayan yangın ormana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Demirci'ye bağlı Akdere Mahallesi Güzpınar mevkisinde saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yol kenarından başlayan yangında alevler, kısa sürede geniş bir alana yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan 1 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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