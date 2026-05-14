Demirci'de Dolu Yağışı: İlçe Beyaza Büründü

MANİSA'nın Demirci ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Dolu ile birlikte ilçe merkezi beyaza büründü.

Demirci ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, tarım arazileri de dolu nedeniyle beyaza büründü. Dolu yağışının ardından yılda yaklaşık 20 bin kiraz üretiminin yapıldığı ilçede Demirci İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı 3 ekip, tarlalarda hasar tespit çalışması başlattı.

Haber-Kamera: İpek KALAY/DEMİRCİ (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı