Haberler

Manisa'daki Kükürt Fabrikasında Patlama ve Yangın

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki kükürt fabrikasında meydana gelen azot tankı patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, bitişikteki palet fabrikasında binlerce palet yandı.

5,5 SAATLİK MÜDAHALE

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kükürt fabrikasındaki azot tankının patlaması sonucu çıkan ve bitişikteki palet fabrikasına da sıçrayan yangında alevler itfaiye ekiplerinin 5,5 saatlik müdahalesi sonucunda saat 16.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangında eski ve yeni binlerce palet yandı.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çiçek Dilligil'in oğlu cinsiyet değişimiyle gündeme gelmişti: Son hali dikkat çekti

Annesini bütün Türkiye tanıyor! Cinsiyet değiştirdi, işte son hali
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Seçilmezseniz sponsorluklarınız devam edecek mi?' sorusuna Ali Koç'tan bomba yanıt

"Seçilmezseniz sponsorluklar devam edecek mi?" sorusuna şok yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.