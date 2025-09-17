Manisa'daki Kükürt Fabrikasında Patlama ve Yangın

5,5 SAATLİK MÜDAHALE

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kükürt fabrikasındaki azot tankının patlaması sonucu çıkan ve bitişikteki palet fabrikasına da sıçrayan yangında alevler itfaiye ekiplerinin 5,5 saatlik müdahalesi sonucunda saat 16.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangında eski ve yeni binlerce palet yandı.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,