Manisa'daki Kükürt Fabrikasında Patlama ve Yangın
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki kükürt fabrikasında meydana gelen azot tankı patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, bitişikteki palet fabrikasında binlerce palet yandı.
5,5 SAATLİK MÜDAHALE
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kükürt fabrikasındaki azot tankının patlaması sonucu çıkan ve bitişikteki palet fabrikasına da sıçrayan yangında alevler itfaiye ekiplerinin 5,5 saatlik müdahalesi sonucunda saat 16.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangında eski ve yeni binlerce palet yandı.
Ersan ERDOĞAN/MANİSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel