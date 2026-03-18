Haberler

Manisa'da Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 5 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayda 3 otomobilin karıştığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Durasıllı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kula yönünden Salihli istikametine giden Samet Ulusoy (33) yönetimindeki 45 ZB 9240 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Ali Karakurt'un (35) kullandığı 35AFJ 740 plakalı otomobil ve Hasan Evren (44) yönetimindeki 34 CDT 249 plakalı otomobille çarpıştı.

Can pazarının yaşandığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücülerinden Samet Ulusoy ve Ali Karakurt'un hayatını kaybettiği belirlenirken, her 3 araçta bulunan yolcular Sinem Karakurt (29), Esra Kaygısız(28), Elisa Karakurt (3), Aras Kaygısız (1) ve Adile Emrem (34) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ile Medigüneş Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sinem Karakurt, Esra Kaygısız ile çocuklar Elisa Karakurt, Aras Kaygısız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Samet Ulusoy ve Ali Karakurt'un cansız bedenleri ise sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

