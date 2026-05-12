Salihli'de Yolcu Otobüsü Çarptı: 1 Ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçerken otobüsün çarpması sonucu 70 yaşındaki Hasan İzmirli hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçerken yolcu otobüsünün çarptığı Hasan İzmirli (70), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Salihli ilçesi İzmir-Ankara D300 kara yolunda meydana geldi. M.C. yönetimindeki yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan İzmirli'ye çarptı. İzmirli, kazada ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İzmirli, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İzmirli, burada hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.C. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZerin Acar:

hele hele bahçesinde çay içerken haberimiz olmuyor değil mi, 70 yaşında adam daha ne alacak hayattan, ben gençliğimde bu tür kazalar neredeyse hiç duyulmuyordu, şoförler rahat olur muhabbeti yapardı kimse öğütlemeyiz diye, seneye bu haberlerin sayısı biliyor musun, anlatılmaz ve çoğu zaman da adalet olmıyor işte asıl derde bak.

Haber YorumlarıAybegüm Kurt:

Subhanallah, yazık olmuş böyle genç yaşında değilse bile insana, insan hayatı kıymetli ve her an kaybedebiliriz ilahi bir ceza gibi.

Haber YorumlarıSerkan Özcan:

Yaşlı bir insanın canını kaybetmesi çok üzücü! Bu tip kazaları ne zaman durduracan artık! Şoförlerin dikkatli olması lazım, her gün bir kaza haberi okuyor insanız! Umarım soruşturma adil bir şekilde sonuçlanır ve gerekli cezalar verilir! Başsağlığı ailesi ve sevenlerine...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

