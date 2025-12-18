Manisa'da evi yanan kadının enkazda cansız bedenine ulaşıldı

MANİSA'nın Gördes ilçesinde dün çıkan ve 4 evin hasar gördüğü yangında kendisinden haber alınamayan Türkan Büke'nin (60), enkazda cansız bedenine ulaşıldı.

Gördes ilçesi Evciler Mahallesi'nde Türkan Büke'nin yaşadığı tek katlı evde, dün saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, bitişikteki 3 eve daha sıçradı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan Ferdi Mercan (45) ile Ümmü Mercan (32), ilk müdahalenin ardından Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNELERİNİ KURTARMAK İSTERKEN YARALANMIŞLAR

Türkan Büke'ye ulaşılamadığı belirtilirken, Afet ve Acil Durum (AFAD), itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından kadavra arama köpekleri eşliğinde arama çalışması başlatıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen Mercan çiftinin, Ümmü Mercan'ın annesi Türkan Büke'ye ulaşmaya çalıştıkları sırada yaralandıkları öğrenildi. Ekipler, bugün Türkan Büke'nin evin enkazında cesedine ulaştı. Büke'nin cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.