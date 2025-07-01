Manisa'da Yangın Salihli'ye Ulaştı
Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki çöplük alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayarak Salihli ilçe sınırlarına ulaştı. Ekipler, yangının söndürülmesi için 27. saatte çalışmalarını sürdürüyor.
YANGIN SALİHLİ'YE ULUŞTI
Manisa'nın Ahmetli ilçesi Dereköy Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında çöplük alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangında alevler Salihli ilçe sınırlarına ulaştı. Yangında 27'nci saat geride kalırken ekipler söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Haber-Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (MANİSA),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel