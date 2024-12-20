Manisa'da Yangın Faciası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir evde çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hacıbey Mahallesi Osmaniye Çıkmazı'nda emekli orman muhafaza memuru Kamil Zeybek (91) ve eşi Ayşe Zeybek'in (89) yaşadığı tek katlı evde sabaha karşı yangın çıktı.

Patlama sesi duyan ve yangını gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin bir odası ile çatısı tamamen yandı.

Ekipler, evdeki yaşlı çiftin cansız bedenini buldu.

Yangında hayatlarını kaybeden çiftin torunu Özcan Zeybek, gazetecilere babaannesinin akciğer rahatsızlığı olduğunu, oksijen tüpü kullandığını söyleyerek, "Bilinmeyen nedenle patlamış, dedem dış kapıya kadar çıkmış ama kapıyı açamamış." dedi.

İtfaiye yetkilileri yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, duyulan patlama sesinin de yangın nedeniyle oksijen tüpünün patlamasından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.