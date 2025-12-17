Haberler

Manisa'da 4 evi etkileyen yangında 1 kişi öldü

Güncelleme:
Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yangında 4 ev etkilendi, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Evciler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ahşap ve kerpiç 4 evi etkiledi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine ait 4 itfaiye ekibi ve 1 tanker ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazözle yangına müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın sırasında 2 evin boş olduğu, bir evde bulunan Fikriye Bozdoğan'ın (88) ekiplerce yara almadan tahliye edildiği, aynı evdeki annelerini tahliye etmeye çalışan Ferdi Mercan'ın (45) elinden yaralandığı, Ümmü Mercan'ın (32) ise dumandan etkilendiği belirtildi.

Ferdi ve Ümmü Mercan, sağlık ekiplerince Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının etkili olduğu evlerden birinde yalnız yaşayan Türkan Büke'den (65) haber alınamaması nedeniyle arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin evin enkazında yaptığı arama çalışmasında kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Büke'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

