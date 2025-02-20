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Manisa'da yalnız yaşayan kişi çöp dolu evde ölü bulundu

Manisa'da yalnız yaşayan kişi çöp dolu evde ölü bulundu
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Coşkun Çiçek, çöple doldurulmuş evinde ölü bulundu. Evin boşaltılması için giden belediye ekipleri, içeri girdiklerinde Çiçek'in hareketsiz yattığını fark etti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, yalnız yaşayan kişi, çöple doldurduğu evinde ölü bulundu.

ÇÖP EVDE ÖLÜ BULUNDU

Şehzadeler İlçe Belediyesi ekipleri, Alaybey Mahallesi 803 Sokak'ta Coşkun Çiçek'e (70) ait, çöp biriktirilen evi mahkeme kararıyla boşaltmak için daireye gitti. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Çiçek'in koltukta hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Coşkun Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiçek'in cenazesi otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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