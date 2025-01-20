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Manisa'da Yalancı Bahar Ağaçları Çiçek Açtırdı

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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ağaçların erken çiçek açmasına neden oldu. Çiftçiler, havaların ılık gitmesinin kayısı ve erik ağaçlarına zarar vermesinden endişeli.

Manisa'ya yalancı bahar geldi ağaçlar çiçek açtı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Manisa'ya yalancı bahar geldi

MANİSA - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Manisa'ya yalancı bahar geldi. Termometrelerin 17 dereceye ulaştığı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bu sene hiç yaşanmayan kış ayları doğanın da dengesini bozunca erik, kayısı, badem gibi ağaçlar çiçek açmaya başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle çevredeki Baharlar, Emcelli ve Ziyanlar mahallelerinde badem, erik ve kayısı ağaçları erken çiçek açmaya başladı.

Termometrelerin 17-18 derece arasında olduğu ve adeta bahar havasının yaşandığı Sarıgöl ovası ve çevresindeki kayısı ağacı bir yandan yapraklanmaya bir yandan da çiçek açmaya başladı. İlçedeki birçok üzüm bağında da görülen erken filizlenme çiftçileri de endişelendirmeye başladı.

Sarıgöl'ün Baharlar Mahallesindeki çiftçi Mücahit Saraç, havaların ılık geçtiğini ifade ederek endişelerini şöyle ifade etti: "Havaların sıcak gitmesi nedeniyle kayısı ağaçlarımız çiçek açtı. Buralarda ayaz ve don olmadığından ağaçlarımız çiçek açarak yalancı baharı yaşamaya başladı. İnşallah meyvelerimizi ayaz vurmaz ve meyvesiz kalmayız.

Manisa'da Yalancı Bahar Ağaçları Çiçek Açtırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİMMET VEHBİ SARIHAN - Güncel
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