Manisa'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan bir kişi gözaltına alındı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli davranışları üzerine E.Ç'nin üstünü aradı ve aramada tabanca, mermiler ve esrar ele geçirildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde şüphe üzerine yapılan aramada üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan kişi gözaltına alındı.
Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi 167 Sokak üzerinde davranışlarından şüphelenilen E.Ç'nin üstünü aradı.
Aramada ruhsatsız tabanca, mermiler ve 37 gram esrar bulundu.
E.Ç, gözaltına alındı.