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Manisa'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

19 Aralık 2023 15:45 Güncelleme: 15:46 Abone Ol

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan bir kişi gözaltına alındı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli davranışları üzerine E.Ç'nin üstünü aradı ve aramada tabanca, mermiler ve esrar ele geçirildi.