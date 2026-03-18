Turgutlu'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan R.Ç. isimli şahıs, ele geçirilen sentetik uyuşturucu ve nakit parayla birlikte tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmada şüphelendikleri R.Ç'yi (37) durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1000 lira ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen