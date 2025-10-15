Haberler

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Zanlı Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı, yapılan operasyon sonucunda yakalanarak tutuklandı. 30 bin 839 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin evlerine baskın yapıldı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda 30 bin 839 sentetik ecza hapı ele geçirildi, E.A. (38), M.E. (36) ve S.K. (29) gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüphelilerle bağlantısı olduğu tespit edilen E.Ç. (40) de yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

6.1 ile sallanan şehrimiz beşik gibi! Bir korkutan deprem daha
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte merak edilen sorunun yanıtı

2026 Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte merak edilen sorunun yanıtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.