Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Jandarma, düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve bir tabanca ele geçirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sobran Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi, düzenledikleri operasyonla şüpheliler M.Ç. (21), G.S. (24) ve T.A'yı (27) gözaltına aldı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ve tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç ve G.S. tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
