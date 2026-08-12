Haberler

Akhisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Akhisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal eden ve ticareti yapanlar ile "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 30 bin 951 sentetik ecza hapı, 41,81 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin 250 lira, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Operasyonda C.Y. (44) ve R.S. (39) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...

Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı

Yaptığı hainlik şehri ayağa kaldırdı, şimdi hesap veriyor
MHP'li başkan 'PKK'lı' deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi

MHP'li isimden Bahçeli'nin çabalarını boşa düşürecek adım
Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü büyük tartışma yarattı

Cep telefonları bir aileyi yok ediyordu! Son anda kurtuldular

Hepimizin cebinde var! Az daha bir aileyi yok ediyordu
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı

Bu iş bitti! Fenerbahçe yeni golcüsünü resmen açıkladı
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı