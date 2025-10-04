Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde A.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığını bilgisine ulaştı.

Şüphelinin ev ve işyerinde yapılan aramalarda 8 gram kubar esrar, 140 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.