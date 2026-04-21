Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 yaşındaki N.Ş.K. ve E.I., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyonda çok miktarda sentetik hap ve esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 18 Nisan'da şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda N.Ş.K. ve E.I., gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 11 parça halinde toplam 255 adet sentetik hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 660 TL, 29 adet kırmızı şeritli jelatin, 1 hassas terazi ile 2 parça halinde toplam 35,50 gram esrar ele geçirildi. Önceki gün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
