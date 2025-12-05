83 bin 350 adet sentetik ecza hapla yakalanan 2şüpheli, tutuklandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 83 bin 350 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Turgutlu İstihbarat Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Turgutlu'da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı yapan' kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Sokak düzeyinde yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından iki şüpheli ekiplerce yakalandı. Şüpheliler A.Z. (27) ve E.A.'nin (29) ev, iş yerleri ve kullandıkları araçlarda arama yapan ekipler, 83 bin 350 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 TL, 1 hassas terazi, 2 parça halinde toplam 55 gram esrar ele geçirdi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.