Haberler

83 bin 350 adet sentetik ecza hapla yakalanan 2şüpheli, tutuklandı

83 bin 350 adet sentetik ecza hapla yakalanan 2şüpheli, tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Turgutlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 83 bin 350 adet sentetik ecza hap ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 83 bin 350 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Turgutlu İstihbarat Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Turgutlu'da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı yapan' kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Sokak düzeyinde yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından iki şüpheli ekiplerce yakalandı. Şüpheliler A.Z. (27) ve E.A.'nin (29) ev, iş yerleri ve kullandıkları araçlarda arama yapan ekipler, 83 bin 350 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 TL, 1 hassas terazi, 2 parça halinde toplam 55 gram esrar ele geçirdi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.