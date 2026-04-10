Haberler

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kilo kokain ele geçilirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 160 gram taş kokain ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 2'si tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aşağıçobanisa Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde; Yunusemre ilçesinde E.A. (27), O.A. (40) ve G.B. (37) isimli şüphelilerin İzmir'den Manisa'ya periyodik olarak yüklü miktarda uyuşturucu madde getirerek satışa sundukları tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri İzmir'in Menemen ilçesinde depo şeklinde kullandıkları bir evden temin ettiklerini belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından İzmir ve Manisa'da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 2 kilo 160 gram ağırlığında, piyasa değerinin ise yaklaşık 8 milyon TL olduğu değerlendirilen taş kokain, 56 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, paketleme amacıyla kullanılan 34 adet kilitli poşet, suçtan elde edildiği düşünülen 128 bin TL nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.A. ve O.A. mahkemece tutuklandı. G.B'nin işlemleri ise sürüdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu

İran 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 müzakere şartı koştu
Zelenskiy, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkenin ismini saydı: Rusya, bu ülkelerin birliğinden korkmalı

Zelenskiy 4 ülkenin ismini saydı: Rusya, bu birlikten korkmalı...
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: Bizi aramadılar

Gözler transferindeydi! Barış Alper için resmi açıklama
Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar

Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar

Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal

İğrenç yazışmalar geri getirildi! Kadınların fotolarını gönderip...
Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: Bizi aramadılar

Gözler transferindeydi! Barış Alper için resmi açıklama
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi