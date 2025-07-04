Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama
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Manisa'nın Demirci ve Simav ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı. Operasyon kapsamında çeşitli ikametlere baskınlar yapıldı.

Manisa'nın Demirci ve Simav ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla Demirci ilçesinde İ.K, U.Ç, M.E, S.A, B.T, M.S.T, H.D. ve A.S. ile Simav ilçesinde İ.Y'nin ikametine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.T. M.S.T. ve H.D, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İ.Y, U.Ç, M.E, S.A, A.S. ve İ.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
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