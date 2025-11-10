Haberler

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, durdurulan bir otomobilde 740 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis (Yunus) Timleri, Belediye Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 740 sentetik ecza hap ele geçirildi, araçtaki A.İ. ve E.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
