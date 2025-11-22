Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E'nin (18) Kocaçeşme Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışını yaptığı bilgisine üzerine adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramada peçeteye emdirilmiş 5 bin 40 içimlik sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 4800 lira ile cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.