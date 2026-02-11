Haberler

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Emniyet Müdürlüğü, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik düzenlediği operasyonda 14 bin 866 sentetik ecza, birçok uyuşturucu madde ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi. 11 şahıstan 7'si tutuklandı.

MANİSA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı operasyonda, 14 bin 866 sentetik ecza, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik operasyon düzenledi. Dün gerçekleştirilen operasyonda, 14 bin 866 sentetik ecza hapı, 7,11 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2,56 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy, 1 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

"Suriye'den sonra o ülke var" demişti! Beklenen açıklama geldi
Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor

Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi

Yatırımcılar dikkat! 5 banka da yıl sonu için aynı rakamı verdi
Şanlıurfa'da çekildiği söyleniyor! Sosyal medyada infial yaratan görüntü

Şanlıurfa'da çekildiği söyleniyor! Sosyal medyada infial yaratan görüntü
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde

Fenerbahçe'yi üzen, Trabzon taraftarını sevindiren gelişme
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

TBMM tarihine geçecek görüntü
Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi

Yatırımcılar dikkat! 5 banka da yıl sonu için aynı rakamı verdi
NBA'de Hornets-Pistons maçındaki olaylar sonrası 4 oyuncuya ağır ceza

Bu kavganın bedeli çok ağır oldu
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı