Haberler

Şehzadeler'de evinde sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Şehzadeler'de evinde sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yapılan jandarma baskınında 20 bin 345 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Zanlı Ö.K., tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evinde sentetik ecza hapı ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikamet eden Ö.K'nin (20) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine evine baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 20 bin 345 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA " / " + Serkan Özcan -
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız

Bakan Fidan, direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! Binlerce kişi işsiz kalacak
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber

Taraftarı kahreden haber
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü

Mansur Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren ziyaret
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! Binlerce kişi işsiz kalacak
Dehşet evi! Yakınlarına mesaj attı, bir kadınla birlikte ölü bulundu

Dehşet evi! Yakınlarına mesaj attı, bir kadınla birlikte ölü bulundu
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu