Alaşehir'de otomobilinde uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda, otomobilinde 85 uyuşturucu hap bulanan 20 yaşındaki şüpheli S.M. tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 85 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü S.M. (20) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
