Manisa'da üniversite öğretim üyesi evinde ölü bulundu - Haberler

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mevlüt Karaçor (45), evinde ölü bulundu. Karaçor'un cansız bedeni otopsi için İzmir Adil Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Turgutlu'da yaşayan evli, 1 çocuk babası MCBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Mekatronik Sistemleri Bölümü Kontrol Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mevlüt Karaçor'dan bir süre haber alamayan yakınları, dün saat 20.00 sıralarında, Selvilitepe Mahallesi Irmak Sokak'taki evine gitti. Anahtarla kapıyı açıp, içeri giren yakınları Karaçor'u yerde hareketsiz şekilde bulup, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Karaçor'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlamayan Karaçor'un kalp krizinden öldüğü üzerinde durulurken cansız bedeni polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, Karaçor'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.