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Manisa'da Üç Aylık Trafik Denetimlerinde 257 Araç Trafikten Men Edildi

Manisa'da Üç Aylık Trafik Denetimlerinde 257 Araç Trafikten Men Edildi
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, 1 Ocak-30 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 257 araç trafikten men edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, toplamda 33 bin 217 aracı kontrol ederek, 8 bin 233 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 1 Ocak-30 Mart'ta gerçekleştirilen denetimlerde 257 araç trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde trafik denetimlerini sürdürdü.

Üç aylık denetimlerde, 1985 elektrikli bisiklet, 2 bin 836 kamyon veya kamyonet, 2 bin 642 otobüs ve minibüs, 14 bin 833 motosiklet, 10 bin 921 otomobil olmak üzere toplam 33 bin 217 araç kontrol edildi.

Denetimlerde toplam 8 bin 233 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Öte yandan hacizli ve yakalaması bulunan 35, tescilsiz 15, abartı egzoz 18, plakasız 49, sigortasız 39, hatalı park 5 ve diğer kural ihlalleri 96 olmak üzere toplam 257 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
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