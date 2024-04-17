Manisa'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, traktör ile ilaçlama makinesi arasındaki şafta başını kaptıran İsmail Diken hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, başını traktör ile ilaçlama makinesi arasındaki şafta kaptıran kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta traktörüne bağlı ilaçlama makinesini temizlemeye çalışan İsmail Diken (46) başını şafta kaptırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Dikmen'in cenazesi, Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.