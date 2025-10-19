Manisa'da Traktör Kazaları: 2 Ölü

Manisa'nın Selendi ilçesinde, iki farklı noktada meydana gelen traktör kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Karabeyler Mahallesi Kafalar Sokak'ta 45 ASV 620 plakalı traktörüyle yola çıkan B.G, sokakta düğün törenine katılan akrabası Fadime Tuna'ya (85) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktörün altında kalan yaşlı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Selendi İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fadime Tuna, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer kazada ise Omurlar Mahallesi'nde Rasim Özdemir'in (44), kullandığı 45 U 2324 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü, sağlık ekiplerince Selendi İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.