Manisa'da Traktör ile Çekici Çarpıştı: 4 Yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde traktör ile çekicinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.40 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu üzeri Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, ters yönde ilerleyen Seyfettin Kızmaz (56) idaresindeki 45 AFY 719 plakalı traktör ile Ömer Demirbaş (21) yönetimindeki 71 ACA 405 plakalı çekici çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile çekicide yolcu olarak bulunan Erol Uçkan (55) ve Osman Ağar (25) yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ile çekici arasında sıkışan Seyfettin Kızmaz, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.