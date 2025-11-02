Haberler

Manisa'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Ağır Yaralı

Manisa'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Ağır Yaralı
Güncelleme:
Manisa'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin 75 yaşındaki sürücüsü Ahmet Özen hayatını kaybederken, eşi Ayşe Özen ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yoldan çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Ahmet Özen (75) öldü, eşi Ayşe Özen (75) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu Kovukdere mevkisinde meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Ahmet Özen yönetimindeki 35 EDR 31 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Özen'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına savrularak takla attı. Otomobil sürücüsü Özen ile yanında bulunan eşi Ayşe Özen ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Özen ve eşi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Özen, burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Eşi Ayşe Özen'in ise tedavisinin sürdüğü, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
