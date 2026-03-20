Manisa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, yağışlı havanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İzmir-Uşak kara yolu Dereköy Mahallesi mevkisinde Hüseyin F. (37) idaresindeki 64 KK 480 plakalı otomobil, yağışlı havanın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Hüseyin F. ile otomobildeki Cevriye F. (30), Nehir Irmak F. (12) ve Nisa Nur T. (9) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Hüseyin F, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Nehir Irmak F. ise hastanedeki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Kamil Altıparmak
