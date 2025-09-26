Manisa'da Trafik Kazası: Polis Memuru Hayatını Kaybetti
Manisa’nın Salihli ilçesindeki zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Osman Yaman, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sırasında elektrikli bisiklet sürücüsü de yaşamını yitirdi.
İzmir-Ankara kara yolu Sarıpınar Mahallesi yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan trafik polisi Yaman, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, yayımladığı taziye mesajında, Osman Yaman'a Allah'tan rahmet, ailesi ve teşkilata baş sağlığı diledi.
Yaman'ın Alaşehir Bölge Trafik İstasyon Denetleme Amirliği'nde görev yaptığı, mesaisinin ardından evine döndüğü esnada kazanın yaşandığı öğrenildi.
Kaza
Şah İsmail Topçuoğlu yönetimindeki 34 GLH 876 plakalı tır, dün Sarıpınar Mahallesi'nde önünde seyreden Muhammed Nedir'in (36) kullandığı elektrikli bisiklete çarpmış, tır, bariyere de çarptıktan sonra Ahmet Taş (54) idaresindeki 07 VJN 72 plakalı otomobile, ardından yol kenarında bekleyen polis memuru Osman Yaman'a (49) çarpıp köprüden alt yola devrilmişti.
Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü Nedir hayatını kaybetmiş, tır sürücüsü Topçuoğlu ile polis memuru Yaman yaralanmıştı.