Manisa'da otomobil elektrik direğine çarptı, sürücü ağır yaralandı, eşi ile oğlu yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil elektrik direğine çarptı. Sürücü ağır yaralanırken, eşi kaza yerinde hayatını kaybetti, 5 yaşındaki oğlu ise hastanede kurtarılamadı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin elektrik direği ile bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı, eşi ve 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Ümmü Gül Ulutaş (25) idaresindeki 45 AKG 328 plakalı otomobil, Denizli- Manisa kara yolu Ahmetağa Mahallesi yakınlarında elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün araçtaki eşi Samet Ulutaş'ın (30) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü Ümmü Gül ile 5 yaşındaki oğlu Necip Ulutaş, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

