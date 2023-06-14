Manisa'da trafik kazası: 8 yaralı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu otobüsü ile 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.
??????? Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu otobüsü ile 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Turgutlu- Salihli kara yolu Akçapınar Mahallesi geçişinde aynı yönde seyreden Hasan Y'nin (35) kullandığı 35 ABC 222 plakalı otomobil ile Salih A. (57) idaresindeki 45 RM 922 yolcu otobüsü çarpıştı.
Savrulan yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek Muzaffer M'nin (63) kullandığı 35 SCB 92 plakalı otomobille de çarpıştı.
Kazada, aralarında üç çocuğun da bulunduğu 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Hasan Y'nin (35) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.